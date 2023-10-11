النائب مصطفى بكري يشير إلى سيناريو مخيف للمنطقة تشرع واشنطن وتل أبيب بتنفيذه

تحدث عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، عن سيناريو خطير خلال الأيام القادمة في إشارة إلى بدء المخطط الذي يقول بإنشاء "دولة إسرائيل الكبرى" من الفرات إلى النيل.

وأشار بكري إلى أن المخطط المذكور قد بدأ، معتبرا أن التفكير بتفريغ غزّة من سكانها لإقامة دولة لهم في سيناء هو البداية.

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وقال: "بعد ذلك ستبدأ اللعبة مع لبنان ومن بعدها سوريا، ثم افتعال أزمة مع مصر بزعم الهجوم على أهداف إسرائيلية انطلاقا من سيناء وهلم جرا.. .

وقال عضو مجلس النواب المصري: "المخطط جاهز وتحرك حاملات الطائرات الأمريكية ليس صدفة. لا يمكن الاستهانه بما يجري، البداية تجري أمام أعيننا الآن. العرب إن لم يتوحدوا على كلمة واحدة، لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك".

وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى قد صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

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وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.

جدير بالذكر أن حركة حماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى"، وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

كما دعا مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء إلى إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ممرات لخروج المدنيين إلى مصر.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم