 
مباشر
عاجل
مصادر طبية فلسطينية: شهداء وعدد كبير من الجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة

النائب مصطفى بكري يشير إلى سيناريو مخيف للمنطقة تشرع واشنطن وتل أبيب بتنفيذه

أخبار العالم

النائب مصطفى بكري يشير إلى سيناريو مخيف للمنطقة تشرع واشنطن وتل أبيب بتنفيذه
AFP
معبر رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7nv

تحدث عضو مجلس النواب المصري، الإعلامي مصطفى بكري، عن سيناريو خطير خلال الأيام القادمة في إشارة إلى بدء المخطط الذي يقول بإنشاء "دولة إسرائيل الكبرى" من الفرات إلى النيل.

وأشار بكري إلى أن المخطط المذكور قد بدأ، معتبرا أن التفكير بتفريغ غزّة من سكانها لإقامة دولة لهم في سيناء هو البداية.

إقرأ المزيد
باحثة مصرية تحذر من إحياء إسرائيل لمشروع توطين الفلسطينيين في سيناء
باحثة مصرية تحذر من إحياء إسرائيل لمشروع توطين الفلسطينيين في سيناء

وقال: "بعد ذلك ستبدأ اللعبة مع لبنان ومن بعدها سوريا، ثم افتعال أزمة مع مصر بزعم الهجوم على أهداف إسرائيلية انطلاقا من سيناء وهلم جرا.. .

وقال عضو مجلس النواب المصري: "المخطط جاهز وتحرك حاملات الطائرات الأمريكية ليس صدفة. لا يمكن الاستهانه بما يجري، البداية تجري أمام أعيننا الآن. العرب إن لم يتوحدوا على كلمة واحدة، لن تقوم لهم قائمة بعد ذلك".

وكانت مصادر أمنية مصرية رفيعة المستوى قد صرحت بأن القضية الفلسطينية الآن تشهد منعطفا هو الأخطر في تاريخها.

إقرأ المزيد
"طوفان الأقصى".. إسرائيل تحشد بمحيط غزة وتوتر في جبهة الشمال والجهود السياسية تتكثف

وقالت المصادر في تصريحات لقناة "القاهرة" الإخبارية المصرية إن هناك مخططا واضحا لخدمة أهداف الاحتلال القائمة على تصفية الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض وسكانها، وإجبارهم على تركها بتخييرهم بين الموت تحت القصف الإسرائيلي أو النزوح خارج أراضيهم.

جدير بالذكر أن حركة حماس أطلقت فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى"، وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

كما دعا مفوض السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل، أمس الثلاثاء إلى إفساح المجال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ممرات لخروج المدنيين إلى مصر.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا