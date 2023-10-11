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مصادر طبية فلسطينية: شهداء وعدد كبير من الجرحى في تجدد القصف الإسرائيلي الآن على قطاع غزة

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة عن ضحايا قصف إسرائيل لغزّة

أخبار العالم العربي

الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة عن ضحايا قصف إسرائيل لغزّة
Globallookpress
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتقاء أكثر من 1100 مواطن وإصابة 5184 مواطنا آخر بجراح مختلفة وذلك حتى مساء اليوم الخامس (الأربعاء) من العدوان المستمر على قطاع غزة.

وقالت الصحة الفلسطينية في بيان أن "نصف الشهداء من النساء والأطفال وأن 60%؜ من الجرحى من نفس الفئة وأن 22 عائلة مُسحت من السجلات المدنية".

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كما نعت الصحة الفلسطينية الطبيبة سيرين العطار وابنتها خلال استهداف القوات الإسرائيلية لمنطقة البريج الليلة الماضية.

كما تجددت الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة وتمكنت فرق الإسعاف من انتشال 10 ضحايا و25 جريحا من قصف منزل عائلة البردويل غرب النصيرات.

هذا وقد ارتقى عدد من أفراد عائلة جاد الله بقصف على حي الشيخ رضوان. كما تعرض ميناء غزّة مجددا لقصف كبير من قبل الزوارق الحربية.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أكدت في وقت سابق من اليوم، أن انقطاع الكهرباء سيؤدي إلى تداعيات خطرة ستنعكس على الجرحى والمرضى من ذوي الحالات الحرجة.

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن انقطاع الكهرباء سيتسبب بتوقف خدمات غسيل الكلى وخشية فقدان حياة 1100 مريض بالفشل الكلوي بينهم 38 طفلا. كما سيؤدي إلى توقف خدمات المختبر.

المصدر: وكالة معا الإخبارية + RT

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