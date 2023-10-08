آثار الدمار الذي سببته الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (فيديو)

تستمر الغارات الإسرائيلية على المباني السكنية ومنازل المواطنين في عموم قطاع غزة، مخلفة دمارا ضخما وخسائر مادية كبيرة، كما أسفرت حتى الآن عن سقوط 572 قتيلا.

وتعرض مبنى تابع لهيئة الجمعيات الخيرية بالقرب من الجامعة الإسلامية وسط مدينة غزة للقصف الإسرائيلي، كما تم استهداف منزل مدني على شارع السكة مقابل مسجد الحساينة في جباليا بشمال القطاع، ومنزل قرب مسجد علي بن أبي طالب في حي الزيتون بجنوب مدينة غزة حيث يوجد هناك عالقون تحت الأنقاض.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم أنه قام باستهداف ما مجموعه نحو 426 "هدفا إرهابيا" في قطاع غزة.

وأطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT