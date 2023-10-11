الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين في غزة

قالت الرئاسة التركية في بيان مساء الأربعاء، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بخطوات أنقرة لإيصال المساعدات للمتضررين من الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وشدد الرئيس التركي أردوغان خلال حديثه مع ولي العهد السعودي على أهمية تقديم دول المنطقة "رسائل بناءة" لإنهاء الصراع.

وأفادت الرئاسة التركية بأن أردوغان وولي العهد السعودي بحثا آخر التطورات المتعلقة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

كما بحث أردوغان مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، بشكل مفصل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأعرب أردوغان لتبون عن توقعه دعم المجتمع الدولي ودول المنطقة لجهود تركيا بشأن الصراع.

المصدر: RT