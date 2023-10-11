نادي الأسير: اعتقال 150 فلسطينيا في الضفة منذ بدء "طوفان الأقصى"

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أنه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية 150 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة.

وقال نادي الأسير في بيان إن "قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، وفجر اليوم الأربعاء 30 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم 18 مواطنا من الخليل، وتوزعت بقية الاعتقالات على محافظات: أريحا، نابلس، طوباس، رام الله، والقدس".

وأشار إلى أنه "منذ تاريخ عملية "طوفان الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 150 مواطنا من الضفة"، لافتا إلى أن "حملة الاعتقالات المستمرة، تأتي في ظل العدوان الشامل الذي يشّنه الاحتلال على أبناء شعبنا".

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، وسط استمرار إطلاق الفصائل الفلسطينية للصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

المصدر: RT