الجزائر تتضامن مع فلسطين وتعتبر ما يحدث في غزة جريمة ضد الإنسانية

أكدت الجزائر تضامنها الدائم مع الشعب الفلسطيني، واعتبرت أن ما ترتكبه إسرائيل من "عدوان غاشم في غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة".

وجدد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، لنظيره الفلسطيني رياض المالكي، خلال اجتماع على هامش أعمال الاجتماع الوزاري العربي الطارئ، عن "تضامن الجزائر الدائم مع الأشقاء الفلسطينيين، لا سيما في ظل العدوان الصهيوني الغاشم".

كما أجرى وزير الخارجية الجزائري محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، ومع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.

المصدر: RT