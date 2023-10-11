أبو الغيط: إسرائيل ستدخلنا في المزيد من العنف والدم

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الجميع إلى ضبط النفس لأن إسرائيل ستدخلنا في المزيد من العنف والدم.

وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية تتضامن مع سكان غزة وترفض العنف ضد المدنيين.

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ودعا لوقف فوري لإطلاق النار حتى لا تتعرض المنطقة لأضرار جسيمة.

وشدد على أن إسرائيل تنكر الحقوق الفلسطينية وتقضي على فكرة حل الدولتين من خلال الاستيطان، حيث اعتبرت الاستيطان مقدما عن الأمن.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أن قطع السلطات في إسرائيل الكهرباء والماء والطعام عن قطاع غزة، ليس حربا بل مجزرة وإعدام، مؤكدا "أننا ضد استهداف المدنيين من أي طرف من الطرفين".

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقطع الإمدادات الأساسية بإنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT