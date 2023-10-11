كتائب القسام تقصف مطار بن غوريون في تل أبيب

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" اليوم الأربعاء، قصف مطار بن غوريون في تل أبيب برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين.

كما أعلنت كتائب القسام أنها قصفت "تحشدا لقوات العدو في منطقة زيكيم".

وحسب المعلومات فقد سقط صاروخ من غزة على مبنى بشكل مباشر في ريشون لتسيون بضواحي تل أبيب. وقد دوت صافرات الإنذار في تل أبيب وعدد من المدن المحيطة بها.

يأتي ذلك، في اليوم الخامس على انطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها كتائب القسام، حيث بدأت الاشتباكات منذ فجر السبت ولا زالت مستمرة حتى الآن، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي مرارا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف.

المصدر: RT