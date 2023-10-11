القسام تؤكد استمرار المعارك بغلاف غزة وتعلن تمكنها من إستبدال مقاتليها في عدد من المحاور

أكدت كتائب القسام، الأربعاء، استمرار المعارك في غلاف غزة، معلنة أنها تمكنت من إستبدال مقاتليها في عدد من المحاور.

إقرأ المزيد

وقالت في بيان: "تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم"-عسقلان ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكاتٍ عنيفة في منطقة "صوفا".

يأتي ذلك، في اليوم الخامس على إنطلاق عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنتها كتائب القسام، حيث بدأت الاشتباكات منذ فجر السبت ولا زالت مستمرة حتى الآن، رغم إعلان الجيش الإسرائيلي مرارا استعادة السيطرة على مستوطنات الغلاف.

يتبع..