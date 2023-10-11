جامعات سوريا تنظم وقفات تضامنية مع فلسطين (فيديو)

نظمت في عدد من الجامعات في سوريا وقفات تضامنية مع فلسطين ودعما للمقاومة وعملية "طوفان الأقصى".

ونظم الطلاب وقفة تضامنية مع فلسطين في جامعة دمشق، وأخرى في جامعة حلب، وفي جامعة تشرين في اللاذقية، دعما للمقاومة الفلسطينية وعملية "طوفان الأقصى" في وجه الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت وزارة الخارجية السورية قالت في بيان، إن "سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".

ودخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الخامس، بعد أن أطلقت حركة "حماس" آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة السبت ضمن عملية "طوفان الأقصى".

وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات جوية عنيفة على غزة، خلفت دمارا هائلا ونحو 950 قتيلا و5 آلاف جريح، حسب أحدث إحصائية للصحة الفلسطينية.

المصدر: RT