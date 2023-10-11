صحيفة عبرية تكشف التفاصيل.. تحذيرات كاذبة من الجيش الإسرائيلي تثير الذعر في المنطقة الشمالية

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية تقريرا كشفت من خلاله عن تفاصيل ما حدث في المنطقة الشمالية والسبب وراء انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة الحدودية مع لبنان.

وقالت الصحيفة في تقريرها تحت عنوان "ذعر جماعي بعد تحذيرات كاذبة من الجيش الإسرائيلي"، إن قيادة الجبهة الداخلية حذرت من وجود خلل في الأمر بدخول الشمال بأكمله إلى مناطق محمية بعد مخاوف من تسلل جوي من لبنان.

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وأضافت أن السلطات اكتشفت أن الأوامر صدرت بسبب خلل في نظام التحذير التابع لقيادة الجبهة الداخلية.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأدميرال دانييل هاغاري، بأنه لم يكن هناك أي حادث أمني في شمال إسرائيل.

وأكد هاغاري أن الجيش يجري تحقيقا بعد إطلاق إنذارات الطائرات بدون طيار في المنطقة.

وفي وقت سابق، صدرت أوامر لكل الإسرائيليين في المنطقة الشمالية بالذهاب إلى الملاجئ بعد ورود أنباء عن تسلل طائرة بدون طيار من لبنان، وفي وقت لاحق تم إصدار بيان ينفي العملية.

وكانت مراسلة RT قد قالت إن صفارات إنذار جنونية دوت في شمال إسرائيل، مع ورود أنباء تفيد باختراق سرب طائرات المجال الجوي الإسرائيلي قادمة من لبنان.

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وأكد مراسلونا أن صفارات الإنذار دوت في كل مستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان، مشيرين إلى أنه تم رصد تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء جنوب لبنان.

إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية لبنانية بأن الجانب اللبناني لم يشاهد أي حركة للمسيرات وأن كل ما تم تداوله نشره الإعلام العبري.

من جهتها أكدت قناة "أم تي في" اللبنانية أن الوضع في الجنوب وتحديدا أمام بلدة صلحا (أفيفيم)، هادئ جدا، مضيفة: "يبدو أن ما يحصل تخبط إسرائيلي".

جدير بالذكر أن المنطقة الشمالية لإسرائيل تشهد تصعيدا كبيرا عقب عمليات تسلل من جنوب لبنان.

المصدر: RT + صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية