إعلام لبناني: لم يشاهد من الجانب اللبناني أي حركة للمسيرات نحو إسرائيل

أفادت مصادر إعلامية لبنانية اليوم الأربعاء، بأن الجانب اللبناني لم يشاهد أي حركة للمسيرات وكل ما يجري هو حديث الإعلام العبري.

وقال مراسل قناة "المنار" التابعة لحزب الله إنه "لم يشاهد من الجانب اللبناني أي حركة للمسيرات وكل ما يجري هو حديث الإعلام العبري".

من جهتها أفادت قناة "أم تي في" اللبنانية بأن الوضع في الجنوب اللبناني وتحديدا أمام بلدة صلحا (أفيفيم) هادئ جدا.

وقالت القناة في تقرير لها: "يبدو أن ما يحصل تخبط إسرائيلي، اشتبه بعملية تسلل، وانفعل إعلامه، لكن حاليا الوضع هادئ جدا في الجنوب".

وأفادت مراسلة RT مساء الأربعاء، بورود أنباء عن عملية تسلل نفذها مقاتلون من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن صفارات إنذار جنونية دوت في كل مستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان. كما ألقى الجيش الإسرائيلي قنابل مضيئة على الحدود في سماء بلدة الخيام جنوب لبنان.

هذا وحذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أن اتساع نطاق الصراع بين الفلسطينيين وإسرائيل قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، وشدد على ضرورة بذل كل الجهود لتهدئة الوضع.

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المصدر: RT + قناة "المنار"