 
مباشر
عاجل
بوتين حول الدعوات للفلسطينيين لمغادرة غزة إلى سيناء: هذه الأرض للفلسطينيين تاريخيا

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: قواتنا تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w7la

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القوات الإسرائيلية تقوم بتمشيط المنطقة الشمالية من الأرض والجو.

وجاء في البيان: "نتابع التقارير التي تفيد باختراق المجال الجوي من الأراضي اللبنانية، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بتمشيط المنطقة من الأرض ومن الجو".

وتابع: "بالإضافة إلى ذلك، وفي أعقاب التقرير عن تفعيل الإنذار في منطقة شاطئ الكرمل، تم رصد إطلاق صاروخ من قطاع غزة، ولم يتم إطلاق أي صواريخ اعتراضية".

وأفادت مراسلة RT مساء الأربعاء بورود أنباء عن عملية تسلل نفذها مقاتلون من لبنان إلى معالوت ترشيحا في المنطقة الشمالية لإسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن صفارات إنذار جنونية دوت في كل مستوطنات شمال إسرائيل على طول الحدود مع جنوب لبنان.

وأضافت أن صفارات الإنذار تزامنت مع اختراق سرب من الطائرات المسيرة والحوامات للمجال الجوي الإسرائيلي.

 

 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا