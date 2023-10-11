إعلام إسرائيلي: القوات الإسرائيلية تقصف منزل والد قائد القسام وتقتل أفرادا من عائلته

أفاد موقع "واينت" العبري، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية قصفت منزل والد محمد ضيف القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، وقتلت أفرادا من عائلته.

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ولفت الموقع إلى أن "الجيش الإسرائيلي قصف منزل والد محمد ضيف"، مشيرا إلى أن "الهجوم أدى إلى مقتل شقيقه عبد الفتاح ونجله مدحت وحفيدته هالة".

وقال الموقع إن الهجوم "تم تنفيذه الهجوم في قرية قيزان النجار بمحافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة، حيث حوصر أفراد آخرون من عائلة محمد ضيف".

يتبع..