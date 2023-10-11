"القسام": استبدال مقاتلينا في محور "زيكيم-عسقلان" و"صوفا" مع اشتباكات عنيفة فيها

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، استبدالها المقاتلين في محور "زيكيم-عسقلان" ومحور "صوفا" وغيرها من المحاور، مشيرة إلى خوض مقاتليها اشتباكات عنيفة في منطقة "صوفا".

وقالت كتائب القسام في بيان عسكري لها اليوم الأربعاء 11 أكتوبر: "تعلن كتائب القسام أنها تمكنت مساء أمس وصباح اليوم، بفضل الله من القيام باستبدال للمقاتلين في محور "زيكيم-عسقلان" ومحور "صوفا" ومحاور أخرى، هذا ويخوض مجاهدونا في هذه الأثناء اشتباكات عنيفة في منطقة صوفا".

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وأضاف البيان: "وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، قالت مراسلة RT إن اشتباكا عنيفا تجدد في عسقلان بين عناصر من المقاومة الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، وبدورها ذكرت "القناة 13" العبرية بأن أربعة مقاتلين تسللوا من معركة زيكيم إلى داخل عسقلان أو كارميا وأن أعمال بحث واسعة تجري في المنطقة.

وكانت كتائب عز الدين القسام قد أعلنت توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على استمرار تهجير المدنيين في غزة.

هذا وتستمر عملية "طوفان الأقصى" وسقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، كما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

المصدر: RT