مراسلة RT: اشتباك عنيف في عسقلان

قالت مراسلة RT مساء يوم الأربعاء، إن اشتباكا عنيفا يدور الآن في عسقلان.

وأعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس توجيه ضربة صاروخية كبيرة إلى عسقلان ردا على استمرار تهجير المدنيين في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع انفجارات ضخمة في عسقلان وأسدود شمال قطاع غزة، لافتة إلى إصابات مباشرة لمباني في عسقلان جراء القصف الصاروخي لكتائب القسام من غزة.

وقال موقع "واينت" الإسرائيلي إن أضرارا لحقت بعدة سيارات ومبنى جراء الصواريخ التي أطلقت باتجاه عسقلان.

كما طال قصف حركة حماس على إسرائيل مستشفى في مدينة عسقلان، حيث قالت المتحدثة باسم المستشفى إن "مركز تنمية الطفل في مستشفى برزيلاي في عسقلان تعرض لقصف مباشر بقذيفة أطلقت من غزة".

يتبع..