تايمز أوف إسرائيل: تل أبيب ترفض جهود مصر وتخبر القاهرة بعملية كبرى

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل أبلغت مصر بأن الجيش الإسرائيلي يمهد لحملة برية ضد قطاع غزة تستمر لعدة أشهر.

وقال المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي إن الأولوية القصوى للجيش هي "القضاء على كبار مسؤولي حماس"، وأن الجيش أبلغ القاهرة بأن إسرائيل تستعد لعملية تستغرق أشهراً.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن مسؤولا مصريا صرح لـ"تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل أبلغت القاهرة بأنها تستعد لحملة برية تستمر لعدة أشهر في غزة.

وقال المسؤول إن إسرائيل رفضت حتى الآن جهود مصر للتوسط في أي نوع من التهدئة، مشيرا إلى أنها تريد توجيه ضربة قاضية لحماس قبل التفكير في فكرة وقف إطلاق النار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الثلاثاء إن الجيش الإسرائيلي يتجه نحو هجوم كامل ضد قطاع غزة، مع استمرار الاشتباكات المتقطعة مع مقاتلي حماس في جنوب إسرائيل لليوم الرابع.

وقال غالانت في خطاب أمام القوات على طول حدود غزة: "حررت كل القيود، لقد استعدنا السيطرة على المنطقة، ونحن نتجه نحو هجوم كامل".

وأضاف: "ستكون لديكم القدرة على تغيير الواقع هنا. لقد رأيتم الأثمان [التي يتم دفعها]، وستتمكنون من رؤية التغيير. حماس أرادت التغيير في غزة، سيتغير 180 درجة عما كانت تعتقده".

وتابع غالانت: "سوف يندمون على هذه اللحظة، ولن تعود غزة أبدًا إلى ما كانت عليه. من يأتي لقطع الرؤوس وقتل النساء والناجيات من المحرقة، فسوف نقضي عليه بكل قوتنا، ودون أي تنازلات".

وأفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين أنه ليس أمام إسرائيل خيار سوى شن عملية برية ضد حماس في غزة.

ونقل موقع "أكسيوس" الإخباري عن نتنياهو قوله: "علينا أن ندخل. لا يمكننا التفاوض الآن. نحن بحاجة إلى استعادة الردع".

وبحسب التقرير، الذي استشهد بثلاثة مصادر أمريكية وإسرائيلية، فإن بايدن لم يحاول تغيير رأي نتنياهو.

وفي حديثه بعد وقت قصير من جالانت الثلاثاء، قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هجاري إن قتل كبار أعضاء حماس هو أولوية قصوى.

وقال هجاري في مؤتمر صحفي، بعد أن قتلت الغارات الإسرائيلية اثنين من كبار أعضاء حماس ليلة الإثنين: “لن نوقف الجهود الرامية إلى تصفية مسؤولين كبار في حماس، فهذه أولوية قصوى”.

وقال إن القوات لا تزال تبحث عن المسلحين في جنوب إسرائيل، في أعقاب هجوم حماس المفاجىء صباح السبت.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل