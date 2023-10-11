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"اتركوا النساء والأطفال وليتقاتل الرجال فيما بينهم".. بوتين يوجه رسالة لإسرائيل وحماس

أخبار العالم العربي

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دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إسرائيل وحركة حماس إلى "ترك النساء والأطفال وشأنهم، وليتقاتل الرجال فيما بينهم".

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وقال بوتين: "يجب علينا أن نسعى جاهدين لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين، وترك الأطفال والنساء وشأنهم".

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه خلال إنشاء دولة إسرائيل كان هناك حديث أيضا عن إنشاء دولة فلسطينية ذات سيادة، لكن هذا لم يحدث أبدا.

ووفقا للرئيس بوتين، حاولت الولايات المتحدة استبدال حل المشاكل السياسية بـ"الصدقات" المقدمة إلى فلسطين.

المصدر: RT

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