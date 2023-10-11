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الأمم المتحدة: تقارير كييف بشأن حصول حماس على أسلحة من روسيا غير مؤكدة

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: تقارير كييف بشأن حصول حماس على أسلحة من روسيا غير مؤكدة
Legion-Media
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قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان ديوجاريك أن المنظمة لا يمكنها تأكيد المعلومات التي نشرتها كييف بشأن حصول حماس على أسلحة من روسيا.

نقلت تاس عن ديوجاريك قوله: "لا يوجد لدينا إمكانية لتأكيد أو نفي هذه الأنباء".

في وقت سابق، قال نائب رئيس مجلس الأمن دميتري مدفيديف إن الأسلحة التي سلمتها دول الناتو للقوات المسلحة الأوكرانية تستخدم الآن على نطاق واسع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقالت عضو الكونجرس مارجوري تايلور غرين إن حركة حماس الفلسطينية ربما تلقت أسلحة أمريكية من أوكرانيا أو أفغانستان لمهاجمة إسرائيل.

المصدر: RT

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