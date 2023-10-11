وزير إسرائيلي ينتقد تعليمات بن غفير للتحضير لعملية "الدرع الواقي 2"

انتقد وزير إسرائيلي ومصدر في الشرطة، تعليمات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتحضير لسيناريو عملية "الدرع الواقي 2" في الضفة الغربية، محذرين من أنها "تؤجج التوترات".

ورد وزير المساواة الاجتماعية، عميحاي شيكلي، من حزب الليكود، على الوزير اليميني المتطرف، قائلا إنه "حتى الآن، أظهر السكان العرب الكثير من التضامن والمسؤولية. وهذا ينطبق بشكل خاص على السكان البدو في النقب، الذين لديهم أيضا ضحايا ومفقودين ويظهرون المسؤولية والتضامن من خلال عدد لا بأس به من المبادرات لاستضافة العائلات ومساعدة المواطنين المنكوبين".

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصدر في الشرطة انتقاده لبن غفير، واتهمه باستخدام عبارة عملية "الدرع الواقي 2" لـ"أهدافه الخاصة".

وأكد المصدر أن "الشرطة تستعد ومستعدة، والدليل على ذلك عدم وقوع أي حوادث مخالفة حتى الآن. وبطبيعة الحال، يتم أخذ مثل هذا السيناريو في الاعتبار وسنرد بقوة على أي حالة عنف في حال حدوثها".

ونُقل عن المصدر أيضا قوله إن "حماس تحاول تحريض العرب الإسرائيليين على العنف وأن كلمات بن غفير يمكن أن تؤجج التوترات".

وكان بن غفير قال في تصريح من مستوطنة سديروت، إنه أصدر تعليمات للمفوض العام للشرطة بالتحضير لسيناريو عملية الدرع الواقي 2، "الذي أعتقد أنه وشيك"، مشيرا إلى أن "سيناريو تكرار أحداث أيار 2021 "حامي الأسوار" سيتكرر داخل إسرائيل". ( يقصد هبة المواطنين العرب داخل إسرائيل).

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT