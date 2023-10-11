"حرقونا حرقا".. الطيران الإسرائيلي يدمر حي الكرامة بغزة بسيل من الغارات (صور + فيديو)

قال موقع "عرب 48" إن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في حي الكرامة شمال غرب غزة، ما حال دون قدرة مركبات الإسعاف والدفاع المدني على الوصول للمنطقة بفعل كثافة الغارات وتدمير الطرق.

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وقالت وزارة الداخلية في غزة مساء الثلاثاء إن الطائرات الجيش الإسرائيلية ومدفعيته دمروا حي الكرامة شمال غرب غزة بسيل من الغارات المتواصلة

وذكر المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في بيان مقتضب، أن "القصف الإسرائيلي خلف عددا من الشهداء والجرحى".

وأضاف إياد البزم أن "طائرات الاحتلال ومدفعيته تقوم بتدمير حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة بسيل من الغارات المتواصلة".

وأشار البزم إلى تعذر وصول مركبات الدفاع المدني والإسعاف إلى منطقة القصف الإسرائيلي بفعل كثافة الغارات الإسرائيلية وتدمير الطرق المؤدية للمنطقة.

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ويتعرض قطاع غزة المحاصَر إلى عدوان إسرائيلي متواصل أسفر حتى الآن عن مقتل 900 شخص، وإصابة 4 آلاف و250 آخرين.

المنطقة تتعرض لإبادة

وقال شهود عيان من مكان القصف إن "المنطقة تتعرض لإبادة بعشرات الغارات الإسرائيلية التي شكلت حزاما ناريا واسعا، وطالت المنشآت السكنية والطرق".

وأفاد محمد الداية أحد سكان المنطقة في تصريح لوكالة "الأناضول" بأن "القصف الذي تشهده المنطقة شديد جدا"، مضيفا "حرقونا حرقا".

وناشد الداية الجهات المعنية بـ"العمل من أجل محاولة إدخال مركبات الإسعاف لإخلاء المصابين والقتلى، وإنقاذ المدنيين من النساء والأطفال".

عاجل

حجم الدمار في حي الكرامة شمال #غزة بعد استهدافة بقنابل #الفسفور والقنابل #النووية

والغارات الكثيفة على #غزة

أين أنتم يا #حكام_العرب. الم تعلم ما عاقبتة يوم يقابل الله

فلسطين🇵🇸 هيأ الشرق الأوسط فلسطين🇵🇸 هيأ العروبة والإسلامية

ماذا تنعي لكم العروبة دون تحرير فلسطين 🇵🇸 pic.twitter.com/ELE8QxcreY — الشيخ عبدالرحمن المنتصر‏ (@bdalrhmnalmnts3) October 10, 2023

وفجر السبت أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلقت القوات الإسرائيلية عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي من القطاع.

المصدر: "عرب 48" + الأناضول