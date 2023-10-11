وسائل إعلام تركية: أردوغان يتفاوض مع "حماس" لإبرام صفقة تبادل للأسرى مع إسرائيل

أفادت قناة "خبر تورك" التلفزيونية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر مطلعة، أن تركيا تجري مفاوضات مع حركة "حماس" حول إطلاق سراح الأسرى.

وقالت القناة: "بينما تتزايد التوترات بين إسرائيل و"حماس" كل ساعة، أصبح من المعروف أن تركيا تجري مفاوضات مع "حماس" حول الرهائن".

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وأشارت إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي سبق أن أعلن ضرورة وقف تصعيد التوترات في المنطقة، أمر أيضا بإجراء عملية تفاوض حول هذه القضية.

ودعا أردوغان في وقت سابق كل الأطراف المعنية في النزاع الدائر بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحمل مسؤولياتها، وتجنب صب الزيت على النار. وأكد أن النظر إلى حركة حماس على أنها المسؤول الوحيد عمّا يحدث، هي مقاربة غير صحيحة.

وأطلقت حركة حماس السبت الماضي عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي