محمد بن زايد يبحث مع بايدن تطورات الأوضاع في المنطقة

بحث رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، ونظيره الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، تطورات الأوضاع في المنطقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة: "بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وفخامة جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية خلال اتصال هاتفي اليوم، أولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة لهم تضمن وصول المساعدات الإنسانية في ظل التطورات في المنطقة، إضافة إلى العمل على إيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق السلام والاستقرار والأمن في منطقة الشرق الأوسط".

كما بحث الطرفان تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة لاحتواء الموقف في ضوء تزايد وتيرة التصعيد والعنف والذي سيكون له عواقبه الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، بحسب الوكالة.

وأشار الطرفان إلى أهمية تنسيق جهود الأطراف الإقليمية والدولية للحث على التهدئة والوقف الفوري للتصعيد.

المصدر: وام