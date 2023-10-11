وزير الخارجية التونسي يبحث مع نظيره المصري تطورات الوضع في فلسطين وكيفية ايصال المساعدات

أجرى وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، مباحثات مع نظيره المصري سامح شكري حول تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية وكيفية ايصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان نشرته وزارة الخارجية التونسية على موقعها الإلكتروني أن "وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تحادث في مناسبتين يومي 9 و 10 أكتوبر مع نظيره المصري، حيث تدارسا آخر التطورات في الأراضي المحتلة والعدوان الغاشم لقوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل".

وأضاف البيان أنه خلال المحادثات "تطرق وزيرا البلدين إلى كيفية ايصال المساعدات التونسية التي أذن بها الرئيس التونسي إلى الشعب الفلسطيني الشقيق".

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

هذا وقد ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن إسرائيل أبلغت مصر بأن الجيش الإسرائيلي يمهد لحملة برية ضد قطاع غزة تستمر لعدة أشهر.

المصدر: RT