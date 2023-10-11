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تعليق كل الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير (فيديو)

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تعليق كل الرحلات الجوية في مطار لوتون اللندني بسبب حريق كبير (فيديو)
Globallookpress
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أعلن مطار لوتون اللندني تعليق كل الرحلات الجوية حتى منتصف نهار الأربعاء بسبب حريق كبير أدى لانهيار جزئي في أحد مرائبه.

وقالت إدارة المطار الواقع شمال العاصمة البريطانية والذي يبعد حوالى 40 كلم عن وسطها، إن "سلامة ركابنا وموظفينا تظل أولويتنا الرئيسية، وبالتالي فقد قررنا تعليق كل الرحلات الجوية حتى الساعة 12,00 (11,00 ت غ) من ظهر يوم الأربعاء".

واندلع الحريق قرابة الساعة التاسعة مساء الثلاثاء في موقف للسيارات بني مؤخرا في المطار الذي يخدم شركات منخفضة التكلفة.

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام بريطانية مبنى متعدد الطوابق مشتعلا بينما أفاد شهود على وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات.

وقالت هيئة الإسعاف المحلية في منشور على منصة "إكس" ("تويتر" سابقا) إنّ خمسة أشخاص - هم أربعة إطفائيين وموظف بالمطار - نقلوا إلى المستشفى، مضيفة أن الحريق أسفر عن جريح سادس لكن إصابته كانت طفيفة وقد تم علاجه في الموقع.

المصدر: أ ف ب

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