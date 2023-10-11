غالانت: سنمحو حماس من على وجه الأرض

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت بمحو حركة "حماس" من على وجه الأرض، واصفا إياها بأنها "داعش غزة".

وقال غالانت في كلمة ألقاها بجانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" بيني غانتس، يوم الأربعاء، إن هجوم "حماس" على إسرائيل كان "أسوأ هجوم إرهابي رآه العالم".

وأضاف أن "ما حدث لم يحدث للشعب اليهودي منذ عام 1948".

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وقال إن "حماس، وهي داعش غزة، سيتم محوها من على وجه الأرض"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يكون الوضع كالتالي عندما يقتلون أطفال إسرائيليون ونحن مستمرون في شغلنا".

ويأتي ذلك في أعقاب الإعلان عن تشكيل "حكومة طوارئ" في إسرائيل، ستضم ممثلي المعارضة، وستتولى إدارة الشؤون المتعلقة بالحرب حصرا.

وستضم "حكومة الحرب" المصغرة كلا من نتنياهو وغانتس وغالانت، إضافة إلى عدد من الوزراء بدون حقيبة.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية