اجتماع مجلس الأمن الدولي حول القضية الفلسطينية يعقد يوم الجمعة

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مخصصا للتصعيد الفلسطيني الإسرائيلي، يوم الجمعة الساعة 22.00 بتوقيت موسكو، حسبما ذكرت مصادر في مجلس الأمن.

وسيكرس الاجتماع للوضع في الشرق الأوسط عموما، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن أكثر من ألف وحدة سكنية في قطاع غزة قد دمرت بالكامل، ونحو 560 وحدة سكنية أخرى أصيبت بأضرار جسيمة، ولم تعد صالحة للسكن.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي: "لقد تم تدمير أكثر من ألف وحدة سكنية في غزة، وتضررت حوالي 560 وحدة سكنية أخرى بأضرار جسيمة، وأصبحت غير صالحة للسكن، كما تعرضت 12630 وحدة أخرى لأضرار بدرجة أقل.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يومها الخامس، وسط تكثيف إسرائيل غاراتها على قطاع غزة، وتوسيع رقعة الاستهدافات لتشمل جنوب لبنان وقرب الحدود المصرية.

المصدر: نوفوستي