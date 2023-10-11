كتائب القسام تعلن قصف مدينة حيفا بصاروخ "R160" ـ فيديو

أعلنت "كتائب القسام" قصف مدينة حيفا المحتلة الواقعة شمال إسرائيل بصاروخ من طراز "R160".

وقالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" في بيان اليوم الأربعاء: "كتائب القسام تقصف مدينة حيفا المحتلة بصاروخ من طراز R160".

وقالت مراسلة "RT" في القدس إن الصاروخ الذي سقط في حيفا أطلق من غزة وسقط على شاطىء الكرمل.

كذلك أكدت مهاجمتها مربضا للآليات والأفراد شرق غزة بطائرتين انتحاريتين دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل.

كذلك بثت "كتائب القسام" مقطع فيديو على قناتها في "تيلغرام"، قالت إنه يوثق عملية اقتحام لموقع إسناد مدرع تابع لكتيبة "كيسوفيم" شرق محافظة خانيونس، وقتل وأسر من فيه، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وتتزامن هذه التطورات مع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، واستمرار الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال.

المصدر: RT