وزير الخارجية التونسي يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني في غزة

أكد وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مساء اليوم، مساندة تونس المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد.

وشارك وزير الخارجية التونسي نبيل عمار مساء اليوم، في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن "العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني".

وأكد الوزير في مداخلته "مساندة تونس المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه السليبة"، منوها "بصموده في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم وبنضالاته المتواصلة من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية".

وحمل الوزير "سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وتدهور الأوضاع التي تفاقمت خطورتها في ظل انسداد ممنهج لأي أفق سياسي لإيجاد تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الوقف الفوري لهذا التصعيد الخطير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل".

كما شدد الوزيرعلى "ضرورة أن تكون القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة في مستوى اللحظة التاريخية والفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق".

هذا وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الدعوات الموجهة للفلسطينيين للمغادرة إلى سيناء ليست أمرا يمكن أن يؤدي إلى السلام، مضيفا أن غزة جزء من أرض فلسطين التاريخية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلى 1127 قتيلا و5489 جريحا حتى الآن.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية. بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

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المصدر: RT