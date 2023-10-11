وسائل إعلام: الولايات المتحدة تنسق خطة لإجلاء "فلسطينيين وأمريكيين" عبر رفح

أفادت NBC بأن الولايات المتحدة الأمريكية تنسق خطة لإجلاء مدنيين فلسطينيين وأمريكيين من قطاع غزة عبر معبر رفح الجنوبي إلى مصر.

وتنسق الولايات المتحدة هذا الأمر مع دول أخرى لتنفيذ الخطة، وبحسب التقرير فقد دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى "تقليل أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين"، حيث نقل التقرير عن الرئيس الأمريكي قوله: "لو كانت الولايات المتحدة قد شهدت ما تعيشه إسرائيل لكان ردنا سريعا وحاسما وساحقا".

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وكانت حماس قد أطلقت عملية "طوفان الأقصى" السبت الماضي، تم خلالها إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، وتنفيذ عمليات نوعية تضمنت اقتحام عدة مستوطنات في غلاف غزة، وجرت اشتباكات حرب شوارع بين المقاتلين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، التي ردت بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وشنت غارات جوية عنيفة على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على قطاع غزة، فيما هاجمت عشرات الطائرات أكثر من 200 هدف في منطقة واحدة، وتعرض حي الفرقان للهجوم ثلاث مرات، بينما استهدف الجيش الإسرائيلي أكثر من 450 موقعا، قال إنها "مواقع لحماس يتم فيها تنفيذ أنشطة عدائية ضد إسرائيل".

ويتصاعد الحشد الإسرائيلي بمحيط غزة بينما دخلت عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حماس يوم السبت الماضي، يومها الخامس، ويستمر الحصار على القطاع، وإطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وقد حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران و"حزب الله" اللبناني من الدخول في الحرب بين إسرائيل وحماس، متعهدا بتقديم دعم قوي لإسرائيل.

من جانبه شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مؤكدا أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: تاس