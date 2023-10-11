مراسلتنا: الجيش الإسرائيلي ينشر منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى في القدس

أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي نشر اليوم الأربعاء، منظومة صواريخ دفاعية بعيدة المدى في القدس، مع استمرار الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن أربعة مبان في مدينة سديروت أصيبت بصواريخ أطلقتها حركة "حماس" من غزة على إسرائيل، وسط دوي صافرات الإنذار في المدينة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات سلاح الجو دمرت نظام كشف متطور طورته حركة "حماس"، والذي تستخدمه الحركة لرصد الطائرات فوق قطاع غزة.

وواصل الجيش الإسرائيلي ضرباته المكثفة على قطاع غزة، قائلا إن "عشرات الطائرات هاجمت أكثر من 200 هدف في منطقة واحدة فقط".

وتعرض حي الفرقان للهجوم ثلاث مرات خلال الـ 24 ساعة الماضية، واستهدف أكثر من 450 موقعا، قال الجيش إنها "مواقع لحماس يتم فيها تنفيذ أنشطة عدائية ضد إسرائيل".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس يوم السبت الماضي، يومها الخامس، وسط تصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة واستمرار الحصار على القطاع، واستمرار إطلاق الصواريخ من القطاع على إسرائيل.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن كلا من إيران و"حزب الله" اللبناني من الدخول في الحرب بين إسرائيل وحماس، متعهدا بتقديم دعم قوي للشعب الإسرائيلي.

وقد شدد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف على أن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مؤكدا أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: RT + وسائل إعلامية إسرائيلية