حكومة سويسرا تدرس تصنيف "حماس" منظمة إرهابية

أعلن المجلس الاتحادي السويسري أن حكومة البلاد تدرس تصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية.

وقال المجلس في بيان له، يوم الأربعاء، إنه "يعتبر أنه يجب تصنيف "حماس" منظمة إرهابية" وكلف فريق عمل مختصا بدراسة الخيارات القانونية لحظر "حماس".

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وكلف المجلس الاتحادي الخارجية السويسرية بتحليل التعاملات المالية الخاصة ببرنامج التعاون مع المنظمات غير الحكومية في الشرق الأوسط للتأكد من أن تلك التعاملات لا تهدف إلى تمويل "حماس" وأنشطتها.

وأكد المجلس أيضا على أهمية ضمان سلامة اليهود والمؤسسات اليهودية في سويسرا.

وكانت لجنة السياسات الأمنية التابعة للمجلس الوطني السويسري قد صوتت بالإجماع لصالح القرار الذي يطالب الحكومة بحظر "حماس" كمنظمة إرهابية.

المصدر: نوفوستي