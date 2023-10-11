واشنطن تكشف حقيقة إرسالها حاملة طائرات أمريكية ثانية دعما لإسرائيل

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي أن واشنطن لم تتخذ بعد قرار إرسال حاملة طائرات ثانية إلى شواطئ إسرائيل، مبينا أنها تتحرك من المحيط الأطلسي باتجاه المتوسط.

وأعلن كيربي أن حاملة الطائرات تتحرك عبر المحيط الأطلسي إلى البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الوقت الذي يعرف فيه الجميع أن حاملة الطائرات "جيرالد فورد" تتمركز حاليا في شرقي المتوسط برفقة طراد صاروخي موجه والعديد من المدمرات، كما يوضح البيت الأبيض، "لردع القوى المتطرفة في المنطقة عن التدخل في الصراع في قطاع غزة".

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وأضاف كيربي خلال مؤتمر صحفي: "لقد رأيت تقارير صحفية تفيد بأننا اتخذنا القرار النهائي بنشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط. ولم يتم اتخاذ أي قرارات تشغيلية من هذا النوع، لكنها (حاملة الطائرات) تتحرك في هذا الاتجاه".

ولفت إلى أنه وفقا للخطط المعتمدة بصورة مسبقة، فإن حاملة الطائرات "دوايت أيزنهاور" مع مجموعتها الهجومية تتحرك إلى المنطقة الخاضعة لمسؤولية القيادة الأوروبية للبنتاغون.

تجدر الإشارة إلى أن المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أعلنت يوم أمس أن قرار واشنطن إرسال حاملة طائرات إلى مقربة من منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يشير إلى مخاطر تورط دول ثالثة.

وأضافت: "كل هذا يثير الشكوك في أن الوضع يتطور على طريق التصعيد، وهناك خطر كبير من تورط دول ثالثة في هذا الصراع".

المصدر: نوفوستي + RT