الصين تحث على وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس

قالت وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، إن المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون تحدث هاتفيا مع مسؤول فلسطيني، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية "قال تشاي جون إن الصين تشعر بحزن عميق إزاء تصاعد النزاع الحالي، وتشعر بقلق عميق إزاء التدهور الخطير في الوضع الأمني والإنساني في فلسطين".

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وأكد تشاي جون أن الأولوية القصوى هي وقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين.

هذا، وتسعى الصين للتنسيق مع مصر للمساعدة في تخفيف حدة القتال بين إسرائيل وحماس والذي اندلع بعد هجوم مباغت نفذته "حماس".

وتحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفيا، الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأراضي الفلسطينية، حيث صرح الدبلوماسي الصيني بأن بكين ترغب في الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع مصر ودفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف في أقرب وقت ممكن.

كما حث المسؤول الصيني "المجتمع الدولي على تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".

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وشدد تشاي على أن "الحل الأساسي يكمن في تنفيذ حل الدولتين"، داعيا اللاعبين الرئيسيين في النزاع إلى "بذل جهود عملية" لتحقيق هذه الغاية "بأقصى قدر من الإلحاح".

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أدانت أعمال الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، واصفة استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وقطع الإمدادات الأساسية بأنها إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، بمقتل 1055 فلسطينيا وإصابة 5184 آخرين بجروح مختلفة.

المصدر: وكالات