طيران الإمارات تخفض رحلاتها اليومية إلى إسرائيل ثلاثة أضعاف

أعلنت شركة طيران الإمارات، اليوم الأربعاء، أنها قررت خفض عدد الرحلات اليومية من وإلى تل أبيب ثلاث مرات اعتبارا من 13 أكتوبر وحتى نهاية الشهر الجاري.

وقال الشركة في بيان: "لأسباب تشغيلية، نقوم بتخفيض عدد الرحلات من وإلى تل أبيب إلى رحلة يومية واحدة، وسيكون هذا الجدول ساري المفعول من 13 إلى 31 أكتوبر 2023".

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وأضافت أنها "تراقب الوضع في إسرائيل عن كثب وهي على اتصال وثيق مع السلطات المعنية فيما يتعلق بالتطورات".

وأشارت الشركة إلى أن "الوضع ديناميكي، ونحن نحلل جميع العوامل بعناية وبشكل مستمر".

وتسير طيران الإمارات عادة ثلاث رحلات يومية من وإلى مطار بن غوريون الدولي.

المصدر: نوفوستي