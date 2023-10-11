"تايمز أوف إسرائيل": انفجر الأمر في وجه نتنياهو بعد قيامه بتعزيز حركة حماس لسنوات

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في التعامل مع حركة حماس كشريك، على حساب إقامة دولة فلسطينية، نجم عنها جروح ستستغرق إسرائيل سنوات للشفاء منها.

وأضافت الصحيفة: "لسنوات، اتبعت الحكومات المختلفة بقيادة بنيامين نتنياهو نهجا أدى إلى تقسيم السلطة بين قطاع غزة والضفة الغربية، مما ساهم في تهميش الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بينما قام نتنياهو بخطوات عززت حركة حماس".

وأوضحت: "كانت الفكرة هي منع عباس، أو أي شخص آخر في الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، من التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.. وهكذا، وفي خضم هذه المحاولات لإضعاف عباس، تم ترقية حماس إلى منظمة أجرت معها إسرائيل مفاوضات غير مباشرة عبر مصر، ومنظمة سمح بضخ مبالغ نقدية لها من الخارج".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "تم تضمين حماس في المناقشات حول زيادة عدد تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل للعمال في غزة، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى غزة، وتوفير الغذاء للعائلات والقدرة على شراء المنتجات الأساسية، في حين قال مسؤولون إسرائيليون إن هذه التصاريح، التي تسمح للعمال في غزة بالحصول على رواتب أعلى مما كانوا سيحصلون عليه في القطاع، هي أداة قوية للمساعدة في الحفاظ على الهدوء".

وأكدت الصحيفة: "هناك شيء واحد واضح، مفهوم تعزيز حماس بشكل غير مباشر، ذهب أدراج الرياح يوم السبت في عملية طوفان الأقصى.. لقد أصبحت حماس أكثر قوة، وبالحكم على الطريقة التي أدار فيها نتنياهو قطاع غزة في السنوات الـ 13 الأخيرة، فليس من المؤكد أنه ستكون هناك سياسة واضحة للمضي قدما".

ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية. بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

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المصدر: تايمز أوف إسرائيل