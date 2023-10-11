ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين ويطالبان بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية مساء يوم الأربعاء إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما.

وأفادت الوكالة بأنه وفي أول مكالمة هاتفية بين رئيسي ومحمد بن سلمان، عقدت محادثات مهمة حول فلسطين والحاجة إلى وقف جرائم الحرب.

اولین تماس تلفنی آیت‌الله رئیسی با «بن‌سلمان»



معاون سیاسی رئیس‌جمهور:

در اولین تماس تلفنی بین آیت‌الله رئیسی و محمد بن‌سلمان، گفتگوهای مهمی درباره فلسطین و لزوم توقف جنایات جنگی انجام شد



در این گفتگوی ۴۵ دقیقه‌ای، ضمن تاکید بر وحدت جهان اسلام، جنایات رژیم صهیونیستی و چراغ سبز… pic.twitter.com/iNdFFtnsi1 — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) October 11, 2023

وأضافت "تسنيم" نقلا عن المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية محمد جامشيدي، أنه وخلال المحادثة تم التركيز على وحدة العالم الإسلامي.

وذكر محمد جامشيدي في تدوينة على منصة "X" "أن كلاهما يعتقد أن جرائم النظام الإسرائيلي والضوء الأخضر الأمريكي سيؤدي إلى انعدام الأمن المدمر لتل أبيب ومؤيديها".

In the first phone call between Ayatollah Raisi & HRH Mohammed bin Salman, the 2 agreed on the need to end war crimes against Palestine. Islamic unity was stressed & both believed the regime's crimes & the US green light will cause destructive insecurity for the regime & backers. — Mohammad Jamshidi (@MhmmdJamshidi) October 11, 2023

يتبع..