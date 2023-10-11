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ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين ويطالبان بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين ويطالبان بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

أخبار العالم العربي

ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين ويطالبان بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية
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قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية مساء يوم الأربعاء إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجريا أول مكالمة هاتفية بينهما.

وأفادت الوكالة بأنه وفي أول مكالمة هاتفية بين رئيسي ومحمد بن سلمان، عقدت محادثات مهمة حول فلسطين والحاجة إلى وقف جرائم الحرب.

وأضافت "تسنيم" نقلا عن المعاون السياسي للرئاسة الإيرانية محمد جامشيدي، أنه وخلال المحادثة تم التركيز على وحدة العالم الإسلامي.

وذكر محمد جامشيدي في تدوينة على منصة "X" "أن كلاهما يعتقد أن جرائم النظام الإسرائيلي والضوء الأخضر الأمريكي سيؤدي إلى انعدام الأمن المدمر لتل أبيب ومؤيديها".

ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يبحثان الوضع في فلسطين ويطالبان بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية

يتبع..

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