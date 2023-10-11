"عبرنا فرعون وهامان".. إسرائيل توجه رسالة باللغة العربية

وجهت وزارة الخارجية الإسرائيلية رسالة باللغة العربية، تعبر عن الأوقات العصيبة التي تمر بها حاليا بعد هجوم مباغت من حماس.

عبرنا فرعون، وعبرنا هامان، وسنعبر الدواعش الجدد كمان pic.twitter.com/oZDlkGYC15 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) October 10, 2023

إقرأ المزيد

وقال حساب "إسرائيل بالعربية": "عبرنا فرعون، وعبرنا هامان، وسنعبر الدواعش الجدد كمان".

هذا ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، حيث تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي بمحيط غزة، تزامنا مع زيادة التوتر بالشمال وتكثيف الحراك السياسي.

المصدر: RT