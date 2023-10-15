تصريحات روسية صدرت خلال الـ24 ساعة الماضية حول التصعيد في الشرق الأوسط

صدر العديد من المواقف خلال الساعات الـ24 الماضية في روسيا حول التصعيد الكبير بين الفلسطينيين والإسرائيليين، عبرت عن موقف موسكو تجاه تلك التطورات.

- أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن الوفد الروسي طلب التصويت على مشروع قراره بشأن هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة يوم الاثنين المقبل.

- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حصار غزة غير مقبول، مضيفا أن الدعوات التي نسمعها بما في ذلك في الولايات المتحدة بفرض حصار على غزة يعيد إلى الأذهان حصار لينينغراد القرن الماضي.

- أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة أوصلت الوضع الأمني في الشرق الأوسط إلى "نقطة اللاعودة".

- أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى أنه لا يستبعد لقاء ممثلي حركة "حماس" خلال زيارته إلى قطر الأسبوع المقبل.

وأضاف أنه يمكن للطرفين خلال اللقاء بحث قضايا مختلفة، بما فيها إطلاق الرهائن.

قال نائب وزير الخارجية الروسي في تصريح سابق إن موسكو تعارض احتلال إسرائيل لقطاع غزة في حال شنت إسرائيل عملية برية في القطاع.

كما أكد ريابكوف في تصريح اخر أن روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى "عدم التصيد في المياه العكرة" على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتصاعد.

- أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إن "التصعيد على الأرض مقلق للغاية والمنطقة على شفا حرب واسعة النطاق وكارثة إنسانية غير مسبوقة".

وأكد أن موسكو "تدين بشكل قاطع القسوة الشديدة وجرائم القتل والأبعاد المرعبة للعنف".

وقال أن روسيا لا تستطيع قبول تقاعس مجلس الأمن الدولي عن تسوية الأزمة في الشرق الأوسط.

المصدر: RT