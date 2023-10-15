خبير إسرائيلي: إيران تحاول فتح جبهة جديدة عبر سوريا

قال خبير إسرائيلي إن إيران تحاول فتح جبهة جديدة على إسرائيل من سوريا، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية الأخيرة لمطاري دمشق وحلب في سوريا.

وكتب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن عبر منصة "X"، أن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أن: أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية جديدة، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".

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وكانت إسرائيل قد استهدفت مطاري حلب ودمشق مؤخرا بغارات أدت إلى خروجهما عن الخدمة مؤقتا.

Repeated Israeli strikes to disable Damascus and Aleppo airports are, to my mind, a strong indication that 1) the Iranian regime is trying to move strategic weapons to or via Syria to open a northern front and 2) the Israelis are determined to preempt that. — Joel Rayburn (@joel_rayburn) October 14, 2023

المصدر: RT