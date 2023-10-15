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خبير إسرائيلي: إيران تحاول فتح جبهة جديدة عبر سوريا

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خبير إسرائيلي: إيران تحاول فتح جبهة جديدة عبر سوريا
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قال خبير إسرائيلي إن إيران تحاول فتح جبهة جديدة على إسرائيل من سوريا، في إشارة إلى الضربات الإسرائيلية الأخيرة لمطاري دمشق وحلب في سوريا.

وكتب مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جول رايبيرن عبر منصة "X"، أن "الضربات الإسرائيلية المتكررة لتعطيل مطاري دمشق وحلب هي في رأيي إشارة قوية إلى أن: أولا، النظام الإيراني يحاول نقل أسلحة استراتيجية إلى سوريا أو عبرها لفتح جبهة شمالية جديدة، وثانيا، أن الإسرائيليين مصممون على استباق ذلك".

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وكانت إسرائيل قد استهدفت مطاري حلب ودمشق مؤخرا بغارات أدت إلى خروجهما عن الخدمة مؤقتا.

المصدر: RT

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