أنباء عن هجوم إسرائيلي على مطار حلب في سوريا وسماع دوي انفجارين في محيط المطار

أفادت مراسلتنا بأن أنباء متداولة حول هجوم إسرائيلي على مطار حلب وأن أصوات انفجارات سمعت في محيط المطار.

وقالت أن المطار خرج عن الخدمة.. وذكر مصدر في مطار حلب الدولي أنه تم استهداف مهبط المطار الذي تم الانتهاء من إصلاحه مساء أمس، ما أدى إلى خروجه عن الخدمة من جديد. بحسب ما نقلته صحيفة "الوطن" السورية.

وقال مراسل "الوطن أون لاين" في حلب "إن العدوان الإسرائيلي أسفر عن أضرار مادية فقط".

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وكانت وزارة النقل السورية قد أعلنت موعدا لعودة المطار إلى الخدمة وذلك اعتبارا من اليوم السبت 14 أكتوبر، أي بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدفه يوم الخميس الماضي.

وكانت وزارة الدفاع السورية أعلنت بعد ظهر يوم الخميس، تعطل مطاري حلب ودمشق الدوليين نتيجة اعتداء إسرائيلي عليهما.

ومنذ بداية العام الجاري أقدمت إسرائيل على تعطيل المطار الدولي في العاصمة السورية مرتين وفي حلب 3 مرات.

المصدر: RT + الوطن