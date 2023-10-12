وزارة النقـل السورية: تحويل الرحلات الجوية المجدولة من مطاري دمشق وحلب إلى مطار اللاذقية الدولي

أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات المجدولة عبر مطاري دمشق وحلب الى مطار اللاذقية الدولي وذلك بعد تعرضهما لعدوان اسرائيلي.

وأفادت الوزارة في بيان: على أثر الـعدوان الإسـرائيـلي الذي استهدف مطاري دمشق وحلب الدوليين وخروجهما من الخدمة، تقرر تحويل الرحلات الجوية المجدولة (قدوم ومغادرة) عبر المطارين لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.

وأضاف البيان: باشرت كوادر المؤسسة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الشركات الوطنية المعنية بتحديد الأضرار التي لحقت بمدرجات المطارين، وإزالة آثار العدوان تمهيداً لإصلاحهما وإعادتهما للخدمة.

إقرأ المزيد

وندعو السادة المسافرين لترتيب إجراءات السفر والنقل، ومعرفة مواعيد الرحلات من شركات الطيران ومكاتبها المعنية والتواصل مع إدارات المطارات لأي استفسار.

المصدر: RT