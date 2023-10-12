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فنزويلا تدين ضربات إسرائيل على مطاري دمشق وحلب في سوريا

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فنزويلا تدين ضربات إسرائيل على مطاري دمشق وحلب في سوريا
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دانت الحكومة الفنزويلية الضربات الصاروخية الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب، قائلة إنها "تعقد الوضع في المنطقة".

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان لها، نشر على موقع الخارجية يوم الخميس، إن "هذا الاعتداء على المواقع المدنية يعتبر عملا يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة التي ترتبت في أعقاب العمليات العسكرية المميتة ضد الشعب الفلسطيني، والتي يمكن اعتبارها انتهاكا للقانون الإنساني الدولي من قبل إسرائيل".

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وكانت وسائل الإعلام الحكومية السورية قد أفادت بأن إسرائيل قصفت مطاري دمشق وحلب في سوريا. وأسفرت الضربات عن إلحاق أضرار بالبنية التحتية للمطارين، ما أدى إلى تحويل الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

ويأتي ذلك في أعقاب إطلاق قذائف من سوريا على أراضي إسرائيل يوم الثلاثاء، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية.

المصدر: نوفوستي

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