الخارجية الروسية: الضربات الإسرائيلية في سوريا تثير التصعيد المسلح في المنطقة

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الغارات الجوية الإسرائيلية على الأراضي السورية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية السورية وللمعايير الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي.

وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "بحسب المعلومات الواردة، شنّ سلاح الجو الإسرائيلي، يوم 12 أكتوبر، غارات على أراضي الجمهورية العربية السورية. ونتيجة لهذا الهجوم، تضرّر مدرج الهبوط في كل من مطاري دمشق وحلب الدوليين، مما أدى إلى تعليق العمل فيهما".

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وقالت الخارجية: "تشكل هذه التصرفات من الجانب الإسرائيلي انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية وللقواعد الأساسية للقانون الدولي".

وتابع البيان: "في سياق التدهور الحاد للوضع في منطقة الصراع الفلسطيني -الإسرائيلي، مثل أعمال العنف هذه محفوف بعواقب خطيرة للغاية، ذلك أنّها يُمكن أن تؤدّي إلى تصعيد مسلح في جميع أنحاء المنطقة بأكملها. ولا يمكن السماح بحدوث هذا تحت أي ظرف من الظروف".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة النقل السورية تحويل الرحلات المجدولة عبر مطاري دمشق وحلب الى مطار اللاذقية الدولي بعد تعرضهما لعدوان اسرائيلي.

تجدر الإشارة إلى أن الغارات الإسرائيلية على مطاري دمشق وحلب الدوليين تتكرر بين الحين والآخر، ولكنها الأولى في ظل انشغال تل أبيب في التعامل مع عملية "طوفان الأقصى" التي شكلت لها صدمة كبيرة فير متوقعة من حيث التوقيت وأعداد القتلى والأسرى من مدنيين وعسكريين.

المصدر: RT