لحظة بلحظة الحرب على غزة في يومها العاشر... غارات إسرائيلية عنيفة على القطاع وآلاف المفقودين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w8jy
دخلت الحرب على غزة يومها العاشر منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ويستمر القصف الإسرائيلي على القطاع في ظل حصار كامل وكارثة إنسانية.
- رئيس كولومبيا يهدد بقطع العلاقات مع إسرائيل
- الجيش الإسرائيلي: نهاجم غزة بأسلحة تتوافق مع معايير "الناتو"
- وكالة الأنباء الفلسطينية تعيد صياغة بيان للرئيس عباس هاجم "حماس" وتحذف فقرات منه
- بلينكن: فكرة طرد الفلسطينيين من غزة "محكومة بالفشل"
- ألمانيا تحذر من انعكاسات الصراع في الشرق الأوسط على أمنها
- إسرائيل تشن فجرا غارات هي الأعنف منذ بدء الحرب على غزة ومشاهد لـ"أحزمة نارية" ضخمة في القطاع (فيديو)
- بايدن: نمد إسرائيل بكل ما يلزمها وندعم أوكرانيا.. لا نريد حربا في أوروبا
- بايدن يوجه رسالة إلى طهران و"حزب الله" بخصوص التصعيد ويعلق عما إذا كانت إيران وراء "طوفان الأقصى"
- عدد من نجوم هوليوود يدافعون بقوة عن القضية الفلسطينية
- الأمير محمد بن سلمان يؤكد لبلينكن رفض المملكة استهداف المدنيين
يتبع...