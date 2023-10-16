الجيش الإسرائيلي يحذر "حزب الله" من رد قاتل

وجه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري تحذيرا إلى "حزب الله" اللبناني من أنه سيواجه "ردا قاتلا"، إذا استمر في هجماته ضد إسرائيل عبر حدود لبنان الجنوبية.

وقال هغاري في مؤتمر صحافي إن "حزب الله نفذ عددا من الهجمات يوم أمس لمحاولة تحويل جهودنا العملياتية بعيدا عن قطاع غزة، بتوجيه ودعم من إيران، مع تعريض دولة لبنان ومواطنيه للخطر".

وشدد على "أننا عززنا تواجد قواتنا على الحدود الشمالية ونرد بقوة على أي نشاط ضدنا"، مبينا أن "إجلاء السكان من المجتمعات التي تبعد مسافة كيلومترين عن الحدود اللبنانية يهدف إلى منع إلحاق الضرر بالمدنيين".

وشهدت المنطقة الجنوبية للبنان أمس الأحد توترا كبيرا، حيث أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات كبيرة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية.

وأصدر "حزب الله" بيانا قال فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين استهداف بنى تحتية عسكرية لـ"حزب الله" ردا على إطلاق نار أمس.

وكشف عن مقتل ضابط بصاروخ "حزب الله"، وهو ابن الحاخام تمير چرنوط رئيس المدرسة الدينية أوروت شاؤول في تل أبيب، والملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.

المصدر: RT + "تايمز أوف إسرائيل"