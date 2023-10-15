الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان "ردا على إطلاق نار"

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الاثنين استهداف بنى تحتية عسكرية لحزب الله في لبنان في الساعة الماضية ردا على إطلاق نار أمس.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هاجم الجيش الإسرائيلي قبل قليل البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان، ردا على إطلاق النار الذي وقع أمس على الأراضي الإسرائيلية".

وأفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد بأن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخين تلة العويضة في بلدة كفركلا جنوبي لبنان.

كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية فوق عدد من المناطق الجنوبية.

وذكرت القناة 13 العبرية مساء الأحد بأن الجيش الإسرائيلي أعلن قصف أهداف لحزب الله في لبنان.

وشهدت المنطقة الجنوبية للبناني اليوم الأحد توترا كبيرا، حيث أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات كبيرة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول للملاجئ فورا.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن اشتباكا مسلحا وإطلاق نار كثيف جرى في قرب مستوطنة كريات شمونة.

وبين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "طائرات الهليكوبتر الحربية التابعة للجيش الإسرائيلي قامت بمهاجمة البنية التحتية العسكرية في لبنان".

هذا وأصدر "حزب الله" اللبناني بيانا قال فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية، وهي جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة، وموقع العباد..مجاهدو المقاومة هاجموا المواقع بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

وقال "حزب الله" في بيان آخر: "استهدف مجاهدونا الكاميرات والتجهيزات الفنية الصهيونية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

في حين كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد مقتل ضابط بصاروخ "حزب الله"، وهو ابن الحاخام تمير چرنوط رئيس المدرسة الدينية أوروت شاؤول في تل ابيب.

المصدر: RT + "يديعوت أحرونوت"