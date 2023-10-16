"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف تجمع مدرعات للجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا (فيديو)

نشر "حزب الله" اللبناني مشاهد لاستهداف تجمع مدرعات للجيش الإسرائيلي في موقع حانيتا عند الحدود الجنوبية بالصواريخ الموجهة، وأعلن تحقيق إصابات دقيقة ومباشرة.

وقال "حزب الله"، في بيان إن هذه العملية ضمن"مواصلة الرد على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا".

بالفيديو | مشاهد عملية إستهداف المقاومة الإسلامية في #لبنان لتجمع مدرعات صهيونية في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ المُوجّهة#جنوب_لبنانpic.twitter.com/gNm5mwRDwg — قناة المنار (@TVManar1) October 16, 2023

وكان الإعلام الحربي أعلن في بيان يوم أمس الأحد "مهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو". ‏

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين، مقتل الملازم أميتي تسفي جرانوت (24 عاما) والرقيب دانيال راشد (19 عاما)، قائد فريق في الكتيبة 75 من كتيبة ساعر من الجولان، بنيران مضادة للدبابات بالقرب من موقع نوريت الاستيطاني في الجليل الغربي بالقرب من الحدود مع لبنان.

وبدأت التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT