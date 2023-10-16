الجيش الإسرائيلي: تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة قرب الحدود مع لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر موقعه الإلكتروني: "تعلن هيئة الطوارئ الوطنية في وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي عن إطلاق خطة لإجلاء سكان الشمال، الذين يعيشون على مسافة تصل إلى كيلومترين من الحدود اللبنانية".

وأضاف: "قد تمت الموافقة على الخطة من قبل وزير الدفاع يوآف غالانت. وأبلغت قيادة الشمال رؤساء المجالس بالقرار قبل قليل. وستتم إدارة البرنامج من قبل السلطات المحلية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع".

وأوضح أن المستوطنات المشمولة بخطة الإجلاء يبلغ عددها 28، وهي: رجير، ديشون، كفار يوفال، مرغليوت، ميتولا، أفيفيم، دوب، معيان باروخ، برعام، منارة، يفتاح، ملكيا، مشغاف عام، ياراون، دفنا، عرب العرامشة، شلومي. ناتوا، يعارا، شتولا، ماتات، زرعيت، شوميرا، بتسات، أدميت، روش هنكارا، كفار جلعادي وحنيتا.

يذكر أن التوترات على الحدود بين لبنان وإسرائيل بدأت منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT