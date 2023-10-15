الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط بقصف لـ"حزب الله" وهو ابن شخصية دينية يهودية معروفة

كشف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد مقتل ضابط بصاروخ "حزب الله"، وهو ابن الحاخام تمير چرنوط رئيس المدرسة الدينية أوروت شاؤول في تل ابيب.

وكان "حزب الله" اللبناني قد أعلن عن تنفيذ عدة عمليات ضد الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد منذ الصباح، حيث أكد أنه "في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحافي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين، وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‌‏15 أكتوبر 2023 باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".‏

وقال في بيان آخر: "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة". ‏

وفي وقت لاحق، أشارت وسائل إعلام عبرية إلى صدور "أوامر للمستوطنين في المطلة عند الحدود مع لبنان بالنزول إلى الملاجئ خوفا من حدث امني".

في حين صدر عن "حزب الله" بيان جديد جاء فيه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة وتوزع طاقمها بين قتيل وجريح".‏

‏وذكرت اذاعة الجيش الإسرائيلي الآتي: "للمرة الخامسة خلال اليوم، إطلاق صاروخ موجه نحو قوة من الجيش الإسرائيلي في "حانيتا" عند الحدود مع لبنان"، فيما تحدثت وسائل إعلام عبرية عن 5 جرحى بهجوم صاروخي على موقع للجيش الإسرائيلي في "حانيتا" بالجليل الغربي عند الحدود مع لبنان، وأضافت وسائل إعلام إسرائيلية: "هناك أوامر للمستوطنين في الجليل الغربي حتى 9 كلم من الحدود مع لبنان بالدخول الى الملاجئ".

وعقب ذلك، قال "حزب الله" في بيان جديد: "في مواصلة للرد على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، قام ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عصر اليوم الأحد الواقع في 15 أكتوبر 2023 بمهاجمة ثكنة حانيتا ‏الصهيونية بالصواريخ الموجّهة مما أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة ‏وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف جيش العدو". ‏

وبعد أن أفادت مصادر عبرية بأن اشتباكات كبيرة اندلعت بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين قرب الحدود اللبنانية وأن الجيش طلب من سكان كريات شمونة الدخول إلى الملاجئ فورا، صدر عن "حزب الله" بيان جاء فيه: "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع صهيونية حدودية هي: ‏جل العلام، بركة ريشا، موقع راميا، موقع المنارة وموقع العباد، بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت 7 أكتوبر (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا، وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

المصدر: RT